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Мочёные яблоки — отличный вариант закуски на зиму, которая к тому же богата витаминами и минералами. О том, как приготавливать её правильно в домашних условиях, читайте ниже.

Выбор и подготовка ингредиентов

Чтобы приготовить качественный квашеный продукт, нужно подобрать яблоки твёрдой структуры, не повреждённые вредителями, без трещин и пятен, среднего размера. Квашение происходит медленно, т. к. основано на молочнокислом брожении, поэтому крупные плоды будут готовиться неравномерно, а мелкие быстро перекиснут. Перед готовкой продукцию нужно хорошо вымыть и просушить.

Знаете ли вы? Яблочная кислота, содержащаяся в фруктах, растворяет желчные камни.

Для мочения пригоден далеко не каждый сорт яблок. Лучше брать плоды поздних разновидностей, такие как:

Антоновка — плоды вызревают во второй половине сентября, имеют округлую форму с сильно выраженной ребристостью в нижней части, окрашены в зеленовато-жёлтый цвет. Кожица тонкая, но плотная. Мякоть плотная, хрустящая, крупнозернистая. На вкус сладкая, с ярко выраженной кислинкой. Снежный кальвиль — плоды готовы к употреблению в сентябре-октябре. На момент съёмной зрелости окрашены в светло-зелёный цвет с нежным розовым румянцем, имеют округлую форму, с сильно ребристой поверхностью. Кожица тонкая, эластичная. Мякоть белая, сочная, крупнозернистая. На вкус кисло-сладкая. Белый налив — вызревает продукция в середине июля. Форма плодов округлая, с ярко выраженным сужением к чашечке. К моменту дозревания окрашены в бело-зелёный цвет. Кожица тонкая, эластичная, обладает ярко выраженным кисловатым вкусом. Мякоть белоснежная, крупнозернистая, сочная, сладкая.

Рецепты мочёных яблок на зиму

Перед тем как проводить замачивание яблок, необходимо подготовить тару. Сегодня редко можно встретить мочёные яблоки на столах наших соотечественников. Основная причина — давно сложившийся стереотип о том, что квасить яблоко нужно только в деревянной бочке. Однако в квартирных условиях для этого можно воспользоваться ведром, трёхлитровой банкой или бутылью из стекла с широким горлышком. Не стоит брать слишком узкие ёмкости, иначе в процессе мочения яблоки будут сильно сморщиваться, поднимаясь к верхней её части. Предварительно тара должна быть вымыта с содой, простерилизована кипятком.

Стоит сразу оговориться, что засолка длится долго. Вымачивать яблоки нужно 1–2 месяца. Если нужно успеть к торжественному мероприятию, то замачивать продукцию следует с учётом этих сроков.

Рецепт №1 легко Классический рецепт 1 банка вместимостью 3 л 30–40 мин Шаги 6 ингредиентов яблоки 1–1,5 кг

лист лавровый 1–2 шт.

гвоздика 2 шт.

сахар 3 ст. л.

соль 3 ст. л.

вода 1–2 л Пищевая ценность на 100 г: 49 ккал Калории 0,4 г Белки 0,4 г Жиры 9 г Углеводы Основной ингредиент плотно уложить в банку. Добавить лавровые листья и гвоздику. Соль с сахаром растворить в 200 мл воды комнатной температуры. Полученный рассол залить в банку. Долить чистой воды столько, чтобы вся продукция покрылась жидкостью. Закрыть банку пластмассовой крышкой. Поставить заготовку в тёмное прохладное место, где температура поддерживается в пределах +5°С. Вымачивать сырьё на протяжении месяца. Периодически проверять продукцию на вкус. Если он пресноватый, нужно немного посолить сырьё в процессе мочения.

Знаете ли вы? 25% всего объёма яблока занимает воздух, именно поэтому продукт никогда не тонет в воде.

Классический традиционный рецепт предполагает использование минимума ингредиентов. После мочения яблоки приобретают пикантный, интересный вкус, и сохраняются на протяжении года при соблюдении определённых условий. По желанию рецептуру можно модернизировать, добавив горчицу, корицу или любую пряность, которая придётся вам по вкусу. Также можно солить продукцию по своему вкусу, т. е. взять не 3 ложки соли, а больше или меньше.

Особыми вкусовыми качествами отличается не только конечная продукция, но и рассол, в котором вымачиваются яблоки. На вкус он напоминает квас и прекрасно подходит тем, кто сидит на диете, направленной на похудение. Продукция имеет свойство восстанавливать силы после длительных физических нагрузок.

Рецепт №2 легко Сладкие мочёные яблоки деревянный бочонок на 10 л 1 ч Шаги 5 ингредиентов яблоки 8 кг

ржаная мука 100 г

сахар или мёд 400 или 300 г

вода 10 л

листья смородины и вишни по 2 кг Пищевая ценность на 100 г: 51 ккал Калории 0,4 г Белки 0,4 г Жиры 13,1 г Углеводы На дно ёмкости уложить слой смородиновой листвы. Поверх зелени плотно уложить слой яблок, затем прикрыть его слоем вишнёвых листьев. Таким образом чередовать слои нужно до заполнения тары на 80%. Последний слой должен состоять из вишнёвой листы. Воду вскипятить, добавить в неё муку, сахар или мёд. Остудить до комнатной температуры. Залить продукцию рассолом, поверх положить груз весом 3 кг. Заквашивать сырьё на протяжении 1 месяца при температуре +17...+20°С.

Рассматриваемый способ в отличие от предыдущего, предполагает добавление большего количества сахара. Это старинный русский вариант приготовления изысканного лакомства. Конечная продукция имеет более мягкий вкус, с выраженной сладостью, и приятный ярко выраженный аромат, который приобретается, благодаря листьям вишни и смородины. Стоит учитывать, что зелень и ржаная мука придадут более тёмный оттенок рассолу. Это нормальное явление.

Важно! Для приготовления сладких мочёных яблок лучше отдать предпочтение сортам фрукта с более яркими вкусовыми качествами. Например, Белому наливу.

Рецепт №3 легко Кислые мочёные яблоки с капустой ведро на 10 л 2 ч Шаги 5 ингредиентов яблоки 3 кг

морковь 2 шт. среднего размера

капуста вилок 4 кг

сахар 2 ст. л.

соль 3 ст. л. (ложка без горки) Пищевая ценность на 100 г: 49 ккал Калории 1 г Белки 0,4 г Жиры 9 г Углеводы Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной тёрке или нарезать соломкой. Резаные овощи смешать с сахаром и солью. Перемешивая смесь, нужно её продавливать руками, чтоб она пустила сок. На дно ёмкости уложить слой капусты с морковью. Хорошо утрамбовать. Затем поместить на овощную смесь слой яблок. Чередовать слои в вышеописанном порядке до заполнения ёмкости на 80% — последний слой должен быть из овощной смеси. Если не хватает сока, выделенного капустой и морковью, нужно сделать рассол и залить им продукцию. Делать его нужно из расчёта на литр воды по 1 ст. л. сахара и соли. На поверхность утрамбованного сырья, положить гнёт весом 3 кг. Дать продукции забродить — для того, чтоб начался этот процесс её нужно выдержать при температуре +25°С на протяжении 3–4 дней. Сначала рассол начнёт темнеть, его будет становиться больше, а на поверхности появятся пузырьки. Как только жидкость посветлеет и уменьшится в объёмах, можно переходить к следующему этапу. Далее переставить продукцию в прохладное помещение, где температурный режим поддерживается в пределах +5...+10°С. Вымачивать сырьё на протяжении месяца.

Рецептура позволяет одновременно засолить 2 продукта и получить оригинальную закуску, которая будет иметь отличные вкусовые характеристики. Конечный продукт прекрасно подходит к любым видам мяса, также его можно использовать как самостоятельное блюдо.

Важно! Капусту для этого рецепта брать только поздних сортов созревания, с плотными листами, иначе после закваски она получится склизкой и не будет хрустеть.

Особенности хранения заготовок

Сохранять продукцию нужно в холодильнике или погребе. Основное условие — соблюдение температурного режима в пределах +5...+10°С. Можно мочить яблоки даже в банке.

Сделать моченые яблоки в домашних условиях достаточно просто. Совсем не обязательно для этого искать деревянную бочку.